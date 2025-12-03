EX-OB Wilfried Horn gestorben

Wilfried Horn war Oberbürgermeister der Stadt Hagen - und zwar von 1999 bis 2004. Geboren wurde er 1938 in Letmathe, er lernte Maschinenschlosser und war lange Jahre bei einem Familienunternehmen dort beschäftigt.

Ab 1969 war er für die CDU Mitglied im Rat der damals noch freien Stadt Hohenlimburg, ab der Kommunalreform 1975 dann im Rat der Stadt Hagen.

1999 gewann er die Direktwahl gegen seinen Konkurrenten und Vorgänger Dietmar Thieser und war 5 Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt - und damit stellte die CDU erstmals seit 1946 den OB.

Auch nach Ende seiner Amtszeit blieb Wilfried Horn ein geschätzter Politiker - und ein Mensch, der für seinen Anstand respektiert und gemocht wurde.