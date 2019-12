Exklusive Gänsehaut-Tickets für Biathlon auf Schalke gewinnen

Biathlon-Königin Laura Dahlmeier hat ihre sportliche Laufbahn beendet und wird beim Biathlon auf Schalke am 28. Dezember 2019 in der VELTINS-Arena noch ein letztes Mal in die Loipe gehen. Die größte Bühne kommt zum Schluss - Die Ausnahme-Athletin wird sich somit im Rahmen des weltgrößten Biathlon-Spektakels gebührend von ihren zahlreichen Fans verabschieden. Die zweifache Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin gehört zu den erfolgreichsten Sportlerinnen im Biathlon.

