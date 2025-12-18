Explosionen in Venezuela - was wir wissen und was nicht

Caracas/Washington (dpa) - Mehrere Explosionen erschüttern die venezolanische Hauptstadt Caracas. Die USA haben offensichtlich Ziele in Venezuela angegriffen. Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Was wir wissen

Die USA haben offenbar Ziele in Venezuela angegriffen. Das berichten übereinstimmend US-Medien wie CBS News und Fox News.

Nach Angaben von CBS News, die sich auf US-Beamte berufen, hat US-Präsident Donald Trump die Angriffe genehmigt.

Die venezolanische Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor.

In einer offiziellen Mitteilung erklärt Caracas, die Angriffe stellten eine Verletzung der UN-Charta dar.

Die Regierung Venezuelas wirft den USA vor, ihnen gehe es darum, sich Bodenschätze, insbesondere die großen Ölreserven, anzueignen und einen Regierungswechsel in Caracas zu erzwingen.

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) verwies auf Anfrage der dpa an das Weiße Haus, das sich zunächst nicht äußerte.

In Caracas wurden Explosionen und Rauchsäulen beobachtet: Aufnahmen in venezolanischen Medien und sozialen Netzwerken zeigen Explosionen in der Hauptstadt. Mehrere Explosionen sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo sich ein Stützpunkt der Luftwaffe befindet. Der Sender VPItv zeigte Videos mit Hubschraubern über der nächtlichen Stadt. In der Nähe des Präsidentenpalasts Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte zu sehen.

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela hatte sich schon in den vergangenen Monaten zugespitzt: US-Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben mehrfach mutmaßliche Drogenboote an; laut US-Regierung kamen dabei mehr als 100 Menschen ums Leben. US-Präsident Donald Trump bestätigte zuletzt einen Angriff auf einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in Venezuela. Die USA bauten ihre militärische Präsenz in der Region massiv aus, darunter mit dem Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford», weiteren Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und einem Langstreckenbomber.



Was wir nicht wissen