Explosiver «Big Brother»-Cast: Für Mike wird's nicht heiter

Köln (dpa) - Ein Mann, zwei Frauen und viel Vorgeschichte: Im Container von «Promi Big Brother» kommt 2024 eine Kandidaten-Mischung zusammen, für die das Wort «Pulverfass» eine Untertreibung ist. Der Grund: Sat.1 und Joyn haben sich bei der Überwachungs-Show entschieden, dem Reality-Star Mike Heiter nicht nur seine gegenwärtige Gefährtin Leyla Lahouar zur Seite zu stellen. Sie schicken ihm auch seine Ex-Freundin Elena Miras auf den Hals, mit der es - vorsichtig ausgedrückt - gewisse Disharmonien gibt. Man kann dem gelernten Kfz-Mechatroniker aus Essen also nur viel Glück in der Promi-WG wünschen.

Für Fans des Genres ist die Kombination der drei Reality-Szene-Größen im Kölner Container eine Art Fiebertraum. Heiter wurde einst 2017 in der Dating-Show «Love Island» bekannt, in der er auch auf Elena Miras traf. Die beiden gingen eine Beziehung ein, bald wurde Tochter Aylen geboren. Mittlerweile ist das einstige Liebespaar aber nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Vor dem Einzug in den Container erklärte Miras: «Ich würde sagen: Ich bin nicht böse auf ihn. Ich scheiß' auf ihn.» Zudem sagte sie: «Ich hab' ihm viel zu sagen. Aber nicht vor den Kameras.» Was kompliziert werden könnte bei einem von Kameras dauerüberwachten Haus. Miras gilt auch nicht als Frau, die ihre Impulse unterdrückt.

Die Realität holt Mike Heiter ein

Mit seiner neuen Partnerin Leyla Lahouar kam Heiter nach einer gemeinsamen Teilnahme am RTL-Dschungelcamp im Frühjahr 2024 zusammen. Schon in dieser Show hatte es reichlich Gesprächsbedarf gegeben, weil mit Kandidatin Kim Virginia eine weitere verflossene Liaison des stets gut frisierten 32-Jährigen mit am Lagerfeuer saß. Zeitweise nachdenklich hatte Heiter damals erklärt: «Ich will einfach mal nur Mike sein und nicht immer in Verbindung mit irgendeiner Frau.» Die Realität holt den Reality-Star aber offenkundig immer wieder ein.

Um die Lage weiter zu verkomplizieren, weiß Heiter auch bisher nicht, was ihm blüht. Nach Sat.1-Angaben hat er keine Ahnung, dass ihn im Container die Mutter seines Kindes erwartet. Miras wiederum weiß von Heiter, aber nicht, dass ihr Ex-Freund die neue Partnerin im Schlepptau hat. Die erste Live-Show ist am Montagabend (7. Oktober, 20.15 Uhr, Sat.1) zu sehen. Moderiert wird das Format abermals von Jochen Schropp und Marlene Lufen.

«Natürlich ist das auch das normale Leben, ja?»

Lufen deute die hoch heikle Dreieckskonstellation im Haus zunächst als relativ alltägliche Situation. «Natürlich ist das auch das normale Leben, ja?», sagte sie. «Du triffst als Ex-Partner oder als Ex-Partnerin auf irgendeinem Fest auf die neue Freundin. Und dann ist die Situation eine ganz andere.» Hinzu kommt bei «Big Brother» allerdings, dass man danach über Tage hinweg auf engem Raum zusammenleben und nebeneinander nächtigen muss.

Fast könnte man vor diesem Hintergrund vergessen, wer noch ins Haus einzieht. Aber es gibt durchaus weitere Bewohner - darunter den ehemaligen Fußballnationalspieler und Bundesliga-Profi Max Kruse, den ehemaligen RTL-Kommissar «Balko» Jochen Horst und Alida Kurras, die im Jahr 2000 die zweite «Big Brother»-Staffel gewonnen hatte. Auch die frühere «Tatort»-Ermittlerin Mimi Fiedler und Model Verena Kerth ziehen ein.

Sie alle werden in einem Container leben, der ausgesprochen geschmacklos eingerichtet wurde. Es gibt viel Holzvertäfelung und Kitsch. Neu aufgebaut wurde ein «Späti», in dem sich die Bewohner versorgen können.

Wer nichts verpassen will - seien es Gespräche am Küchentisch, das abendliche Zähneputzen oder die nicht auszuschließende Befreiung von Mike Heiter durch ein Spezialeinsatzkommando - kann auch in einem 24-Stunden-Livestream auf der Plattform Joyn dabei sein (ab Samstag, 5. Oktober 2024, 15.00 Uhr). Im vergangenen Jahr hatte Reality-Star Yeliz Koc die Show gewonnen.