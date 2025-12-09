Extrabreite Lichtblicke-Spende

Für viele gehört dieser Abend in die Vorweihnachtszeit. Wenn Extrabreit in der Stadthalle spielen. Auch am Samstag war die Halle voll und die Stimmung gut. Darüber hinaus ist eine stolze Summe für unsere Aktion Lichtblicke zusammengekommen. Unter anderem geht ein Euro pro Ticket an Familien in NRW, die gerade in Not sind. Gitarrist Stefan Kleinkrieg und seine Bandkollegen sich auch ansonsten kreativ geworden.