Extravaganz in der Volme Galerie

Wer am Samstag in der Volme Galerie war, hat mit Sicherheit einige ungewöhnlich gekleidete Leute getroffen. Das Theater Hagen hat dort nämlich Teile aus seinem Fundus angeboten. Die Klamotten stammten alle aus den hauseigenen Bühnenproduktionen. Wer sich also einen Teil des Theaters mit nach Hause nehmen wollte, oder einfach auf der Suche nach einem Karnevalskostüm war, wurde hier fündig. So einen Verkauf gab es nach einer längeren Pause jetzt wieder zum zweiten Mal in Folge. Das ganze scheint gut angekommen zu sein.