Faeser: EU-Quoten für Flüchtlingsverteilung nicht das Ziel

Brüssel (dpa) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser will mit Blick auf die Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge in der EU nicht mehr von einer Quote sprechen.

Feste Quoten seien nicht ihr Ziel, sagte die SPD-Politikerin am Rande eines Krisentreffens mit ihren EU-Kollegen in Brüssel. «Es geht nicht um feste Quoten heute, sondern es geht um ein solidarisches Verteilsystem.» Dem Nachrichtenmagazin «Spiegel» hatte Faeser noch Mitte des Monats gesagt, Ziel müsse «eine Verteilung der Ukraine-Geflüchteten innerhalb Europas nach festen Quoten sein».

Von den mehr als 44 Millionen Ukrainern haben seit Beginn des russischen Angriffskrieg nach UN-Angaben bereits mehr als 3,86 Millionen Menschen das Land verlassen. Mehr als 2 Millionen sind allein in Polen angekommen, in Deutschland wurden dem Innenministerium zufolge 272.338 Flüchtlinge registriert. Da es keine festen Grenzkontrollen gibt, dürfte die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland deutlich höher liegen.

Faeser betonte nun, dass Solidarität innerhalb der EU-Staaten erreicht worden sei. Auf diesem Erreichten wolle man aufbauen und andere Länder nicht verschrecken. Die bestehende Solidarität solle nicht verletzt werden. «Das ist der Grund, warum man nicht jetzt starr an Quoten festhält.»

Zugleich betonte Faeser, dass die Geflüchteten innerhalb der EU verteilt werden müssten. Dafür müssten auch Verkehrswege festgelegt werden, «wie die Geflüchteten von A nach B kommen». Mit Polen und Frankreich arbeite man dabei gut zusammen. Sie bekräftigte zudem, dass es vor allem für die besonders belasteten Nachbarstaaten der Ukraine mehr finanzielle EU-Unterstützung geben müsse.