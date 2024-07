Faeser verbietet rechtsextremes «Compact»-Magazin

Am frühen Morgen durchsucht die Polizei Gebäude in vier Bundesländern. Es geht um «Compact» und eine Filmproduktion. Die Bundesinnenministerin will gegen «geistige Brandstifter» vorgehen.

© Sven Kaeuler/dpa/tnn/dpa