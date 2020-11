Fahrer nach Auto-Attacke vor Kanzleramt entlassen

Staatsschutz ermittelt

Berlin (dpa) - Einen Tag nach der Attacke eines Autofahrer auf das Tor des Bundeskanzleramtes in Berlin ist der Täter von der Polizei entlassen worden. Es gebe keine Gründe für eine Haft oder eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Die Ermittlungen durch den für politisch motivierte Taten zuständigen Staatsschutz im Landeskriminalamt (LKA) laufen weiter. Auf dem Auto des 54-jährigen Mannes stand am Mittwoch mit weißer Schrift aufgemalt: «Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder» und «Stop der Globalisierungs-Politik». Der Mann war bereits im Februar 2014 mit demselben Auto, ebenfalls mit wirren Botschaften beschrieben, gegen den Zaun des Kanzleramtes gefahren.

