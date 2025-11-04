Fair ins nächste Jahr

Unsere Stadt darf sich seit 2013 als Stadt des fairen Handels bezeichnen, weil sie die Voraussetzungen dafür erfüllt und diese alle zwei Jahre wieder überprüfen läßt. Dazu gehören zum Beispiel ein Ratsbeschluß mit Bekenntnis zum fairen Handel, eine gewisse Anzahl von Handels- und Gastrobetrieben, die faire Produkte verkaufen sowie eine intensive Aufklärungsarbeit rund um das Thema. 44 Millionen Euro hat allein Fair Trade Deutschland zuletzt an die Kooperativen und Produzenten zum Beispiel von Kaffee oder Kakao ausgeschüttet. Wer fair gehandelte Produkte kauft, trägt zu dieser Summe bei und sorgt so dafür, daß Menschen überall auf der Welt gerechter für ihre Arbeit bezahlt und weniger ausgebeutet werden.