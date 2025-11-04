Fair ins nächste Jahr
Ein Klimafrühstück, eine Fashion-Revolution-Week mit Kleidertausch oder eine Stadtführung zur Hagener Textilgeschichte. Diese und viele andere Aktionen plant die Steuerungsgruppe der Fair Trade Town Hagen für das Jahr 2026. Auch in die Vorbereitungen für die Internationale Gartenschau IGA im Jahr 2027 bringen sich die Fair-Trade-Aktivisten ein. Darum ging es gestern (Dienstag) unter anderem in der Sitzung der Steuerungsgruppe.
Unsere Stadt darf sich seit 2013 als Stadt des fairen Handels bezeichnen, weil sie die Voraussetzungen dafür erfüllt und diese alle zwei Jahre wieder überprüfen läßt. Dazu gehören zum Beispiel ein Ratsbeschluß mit Bekenntnis zum fairen Handel, eine gewisse Anzahl von Handels- und Gastrobetrieben, die faire Produkte verkaufen sowie eine intensive Aufklärungsarbeit rund um das Thema. 44 Millionen Euro hat allein Fair Trade Deutschland zuletzt an die Kooperativen und Produzenten zum Beispiel von Kaffee oder Kakao ausgeschüttet. Wer fair gehandelte Produkte kauft, trägt zu dieser Summe bei und sorgt so dafür, daß Menschen überall auf der Welt gerechter für ihre Arbeit bezahlt und weniger ausgebeutet werden.