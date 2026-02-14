Faire Rosen zum Valentinstag

Anzeige
Euer Lächeln ist immer wieder unbezahlbar, wenn wir plötzlich mit einer schönen, fair gehandelten Rose vor euch auftauchen...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Einfach nur den Damen eine Rose überreichen...haben wir AUCH gemacht...die Kollegin Sandra Hoyer hat den Spieß dann aber auch einfach mal umgedreht...
Anzeige
Anzeige
Gib mir Tier-Rosen-Namen...grrrr... Robin Hiermer ist dann auch mal kurz verschwunden, immer der Nase nach...in den Parfumladen...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Eine Melange aus Rose und Currywurst - wieder was gelernt! Wunderbare Valentinstags-Aktion am Samstag!
Anzeige