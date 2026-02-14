Anzeige
Faire Rosen zum Valentinstag
Faire Rosen zum Valentinstag

Trotz der Schneeflocken...am Samstag hat es in der Innenstadt rote Rosen geregnet... Der Klassiker - unsere Aktion zum Valentinstag!

Veröffentlicht: Samstag, 14.02.2026 13:14

Euer Lächeln ist immer wieder unbezahlbar, wenn wir plötzlich mit einer schönen, fair gehandelten Rose vor euch auftauchen...

Collage
Einfach nur den Damen eine Rose überreichen...haben wir AUCH gemacht...die Kollegin Sandra Hoyer hat den Spieß dann aber auch einfach mal umgedreht...

Männer
Gib mir Tier-Rosen-Namen...grrrr... Robin Hiermer ist dann auch mal kurz verschwunden, immer der Nase nach...in den Parfumladen...

Parfum
Eine Melange aus Rose und Currywurst - wieder was gelernt! Wunderbare Valentinstags-Aktion am Samstag! 

