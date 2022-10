Fall Peng Shuai: WTA knüpft China-Rückkehr an Bedingungen

Aufgrund des Skandals um die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai knüpft die Damen-Profiorganisation ihre Rückkehr nach China an Bedingungen. «Wir sind hoffnungsvoll, dass wir in einer Position sein werden, um 2023 Veranstaltungen in der Region zu haben, aber wir werden dafür bei unseren grundsätzlichen Prinzipien keine Kompromisse eingehen», sagte WTA-Chef Steve Simon auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

