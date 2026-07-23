Fall Schisanowski: Staatsanwaltschaft prüft strafrechtliche Relevanz

Im Zusammenhang mit der städtischen Wohnungsgenossenschaft HaGeWe läuft jetzt auch ein Prüfvorgang seitens der Hagener Staatsanwaltschaft. Es geht um eine etwaige strafrechtliche Relevanz. Da es sich insoweit nicht um ein Ermittlungsverfahren handelt, ist dieser Prüfvorgang auch nicht gegen eine bestimmte Person gerichtet. Es geht um die Personalie Timo Schisanowski. Der Hagener SPD-Chef soll bei der HaGeWe einen Job ob als Leiter Unternehmenskommunikation und kaufmännische Steuerung bekommen. Die Affaire um die neu geschaffene Stelle ist seit Wochen Stadtgespräch. Kritiker sagen, es handele sich um einen Versorgungsposten für den Politiker. Das Gehalt von mindestens 120 000 Euro, ein Dienstwagen und eine Generalvollmacht seien vollkommen überdimensioniert.