Familienbericht NRW: Viele Familien zufrieden - Armutsrisiko wächst

Der erste NRW-Familienbericht seit elf Jahren zeichnet ein differenziertes Bild: Vielen Familien geht es gut, gleichzeitig wachsen die Herausforderungen im Alltag.

Studienleiterin Prof. Dr. Susanne Kuger vom Deutschen Jugendinstitut sagte im Interview mit José Narciandi, Leiter unseres Landtagsstudios:

„Die Datenlage sowohl in den objektiven Fakten als auch in den subjektiven Auskünften der Familien zeigt: Es geht Familien relativ gut. Die meisten sind zufrieden mit ihrem Einkommen, sind zufrieden mit ihrer Familienführung, mit der Lebenslage, in der sie sich befinden. Ein bisschen Wasser in den Wein muss man gießen, weil die Anforderungen an Familien heute natürlich deutlich komplexer sind als noch vor vielen Jahren.“