Fanbündnis zu Blackstone-Aus: «Feiern Zwischenerfolg»

Berlin (dpa) - Das Fan-Bündnis «Unsere Kurve» hat den Ausstieg des Unternehmens Blackstone bei den Verhandlungen mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) begrüßt. «Das feiern wir als Zwischenerfolg», sagte der Vorsitzende Jost Peter der Deutschen Presse-Agentur. «Das war genau das, was wir erreichen wollten. Unsere Proteste waren erfolgreich.»

Fans protestieren seit Wochen in den Stadien der 1. und 2. Bundesliga gegen die Pläne der DFL, mit einem Investor einen Vertrag über die Beteiligung an Medien-Erlösen abzuschließen. Der Widerstand soll nach Angaben von Peter weitergehen, da die DFL immer noch mit dem Unternehmen CVC verhandelt.

Der US-Finanzinvestor Blackstone hatte sich am Montag überraschend aus dem Bieterprozess zurückgezogen, wie die DFL am späten Dienstagabend auf Anfrage bestätigt hatte. «Aus verschiedenen Gründen» komme das Unternehmen «nicht mehr als strategischer Vermarktungspartner der Bundesliga und 2. Bundesliga infrage», hieß es in einem DFL-Statement.