Fanfeier und Goldenes Buch
Der frischgebackene ProA-Meister und BBL-Aufsteiger Phoenix Hagen ist im Goldenen Buch der Stadt. Das Team hat sich am Abend verewigt - eine Auszeichnung für eine starke Saison in der zweiten Basketball-Bundesliga. Auch Geschäftsführer Martin Schmidt fühlt sich geehrt.
Veröffentlicht: Montag, 08.06.2026 12:15
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Nach den Unterschriften nochmal Jubel, Selfies, Autogramme: erst vom Balkon aus, dann auch inmitten der Fans. Die Rathausstraße war für einen solchen Anlass zum allerersten Mal gesperrt worden.
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