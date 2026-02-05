"Farbe - Licht - Energie": Ausstellung über Rupprecht Geiger

Mit dieser umfangreichen Werkschau Rupprecht Geigers widmet sich das Emil Schumacher Museum einem der bedeutendsten Vertreter der Farbfeldmalerei in Europa und schafft eine so noch nie gezeigte indirekte Begegnung der beiden befreundeten Künstler Geiger und Schumacher. Zwei Maler, zwei Wege der nichtgegenständlichen Kunst nach 1945, die beinahe wie gegensätzliche Pole erscheinen: auf der einen Seite das expressive Gestische, auf der anderen die Klarheit der reinen Farbe. Doch auch die Ähnlichkeiten der Künstler kommen in der Ausstellung raus. Die beiden waren tatsächlich Freunde, schenkten sich gegenseitig eigene Werke, von denen auch welche in der Ausstellung zu sehen sind. Die Enkelin des Künstlers und seit 2010 Leiterin des Archiv Geiger, Julia Geiger, ergänzt: „Es ist spannend, die Werke meines Großvaters an diesem Ort zu sehen. Geiger und Schumacher haben sich gegenseitig sehr geschätzt und sogar Werke getauscht. Mit dieser Ausstellung im Emil Schumacher Museum bringen wir die Künstler näher zusammen und lenken den Blick auf die Vielfalt der gegenstandslosen Kunst des 20. Jahrhunderts.“