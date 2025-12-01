FARID - mit eigenem Magic Loft
Der Hagener Magier Farid hat ein magisches Zuhause für seine Show eröffnet. Das Secrets - The Magic Loft liegt mitten im Ruhrgebiet an der A40. Farid sieht es als Ergänzung zu seinen Auftritten in Fernsehshows und auf Tour. Das Programm ist speziell auf seine Location zugeschnitten.
Veröffentlicht: Montag, 01.12.2025 16:24
Das komplette Interview mit Farid - übers Zaubern, BVB-Profis und einen spontanen Trick mit Hiersenkötter-Bierdeckeln gibt es als Radio Hagen-Podcast. Den Trick erklärt Farid auch für uns. Dazu mehr auch bei Das Ma Fakt in unserer Instastory.
HIER DER LINK ZUM MAGIC LOFT!
Farid erklärt den Trick
