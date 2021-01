Fast 7,5 Millionen Zuschauer sehen ZDF-Schwarzwaldkrimi

Erdgeister und eine geheimnisvolle Frau in schwarzem Mantel: Jessica Schwarz und Max von Thun ermittelten fürs Zweite im Schwarzwald - und machten damit das Rennen um die beste Quote am Montagabend.

© Maria Wiesler (dpa)