Fastenbrechen mit Fremden

Beim gemeinsamen Fastenbrechen kommt man ins Gespräch, lernt neue Kulturen kennen und Menschen, denen man ansonsten vielleicht nicht begegnet wäre. Familie Isik hat in den letzten Wochen viele verschiedene Personen zum Iftar ins eigene Wohnzimmer eingeladen. Für Pauline Krull war es das erste Fastenbrechen überhaupt. Wie sie den Abend bei Familie Isik erlebt hat, hört ihr im Mitschnitt.