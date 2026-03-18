© Radio Hagen
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Fastenbrechen mit Fremden
Ramadan ist mehr als nur der Verzicht auf Essen und Trinken. Es geht unter anderem auch um Gemeinsamkeit und interkulturelle Begegnungen. Die Prisma Bildungsstätte feiert dieses Jahr Ramadan besonders - und zwar mit Gästen im eigenen Wohnzimmer.
Veröffentlicht: Mittwoch, 18.03.2026 17:25
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Beim gemeinsamen Fastenbrechen kommt man ins Gespräch, lernt neue Kulturen kennen und Menschen, denen man ansonsten vielleicht nicht begegnet wäre. Familie Isik hat in den letzten Wochen viele verschiedene Personen zum Iftar ins eigene Wohnzimmer eingeladen. Für Pauline Krull war es das erste Fastenbrechen überhaupt. Wie sie den Abend bei Familie Isik erlebt hat, hört ihr im Mitschnitt.
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