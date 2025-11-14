Navigation

Fatih Akin über Hark Bohm: «Der Leuchtturm ist erloschen»

Veröffentlicht: Freitag, 14.11.2025 17:16

Der Filmemacher und Autor Hark Bohm ist am Freitag gestorben. Für Regisseur Fatih Akin war er weit mehr als ein Kollege.

Hark Bohm und Fatih Akin
© Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Todesfall

Hamburg (dpa) - Nach dem Tod des Filmemachers Hark Bohm hat Fatih Akin (52) seinen Freund und Mentor mit liebevollen Worten gewürdigt. «Mein Freund und Meister Hark Bohm ist von uns gegangen. Der Leuchtturm ist erloschen. Harks Seele atmet in seinem einzigartigen Werk weiter», teilte der Regisseur über seine Managerin der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Bohm zählte zu den wichtigsten deutschen Autorenfilmern der Nachkriegszeit. Er war am Freitag im Alter von 86 Jahren in Hamburg im Kreis seiner Familie gestorben. Vor allem dank sozialkritischer Coming-Of-Age-Produktionen wie «Nordsee ist Mordsee» (1976), «Moritz, lieber Moritz» (1978) sowie «Yasemin» (1988) schrieb Bohm Kinogeschichte. 

Mit seinem ehemaligen Schüler Fatih Akin verfasste er das Drehbuch für dessen international erfolgreiches NSU-Drama «Aus dem Nichts» mit Diane Kruger. In diesem Jahr feierte Akins Film «Amrum», der auf Bohms gleichnamigem autobiografisch inspirierten Roman fußt, auf den Internationalen Filmfestspielen im französischen Cannes umjubelte Weltpremiere.

© dpa-infocom, dpa:251114-930-294742/1

Weitere Meldungen

Filmemacher Hark Bohm stirbt im Alter von 86 Jahren

Kino & TV Er stand für sozialkritisches Kino: Hark Bohm ist tot. Vielen Menschen wird er vor allem für den Jugendfilm «Nordsee ist Mordsee» in Erinnerung bleiben.

Hark Bohm

Glamour, Superstars und ein irrlichternder Thomas Gottschalk

Kino & TV Bei der Bambi-Verleihung posieren Cher, Heidi Klum und Cate Blanchett auf dem roten Teppich. Für Irritationen sorgt Moderator Thomas Gottschalk.

Bambi-Verleihung

Das Genie mit dem redlichen Gesicht - Hark Bohm ist tot

Kino & TV Mit sozialkritischen Coming-Of-Age-Filmen hat Hark Bohm Kinogeschichte geschrieben. Seinen Roman «Amrum», der auf eigenen Jugenderinnerungen fußt, hat dann Fatih Akin verfilmt.

Hark Bohm und Fatih Akin
skyline