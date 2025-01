FBI korrigiert Angaben: 14 Todesopfer in New Orleans

New Orleans (dpa) - Die US-Bundespolizei FBI hat die Zahl der Todesopfer bei dem Attentat von New Orleans nach unten korrigiert. 14 unschuldige Menschen seien durch die Attacke ums Leben gekommen, teilte das FBI bei einer Pressekonferenz in New Orleans mit. Hinzu komme der Täter, der bei der Attacke erschossen worden sei. Zuvor hatte die Behörde von 15 Todesopfern gesprochen, die durch den Attentäter ihr Leben verloren hätten.

In New Orleans war am Neujahrsmorgen wenige Stunden nach Mitternacht ein weißer Pick-up-Truck durch die Menge feiernder Passanten im auch bei Touristen beliebten Stadtteil French Quarter gerast. Das FBI stuft die Tat als Terrorakt ein. Der Täter war demnach ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er war laut Polizei US-Staatsbürger und Ex-Soldat.

Der Täter lieferte sich laut den Ermittlern nach der Fahrt einen Schusswechsel mit Polizisten. Zwei von ihnen seien verletzt worden. Der Täter sei bei dem Gefecht ums Leben gekommen.