FC Augsburg verlängert vorzeitig mit Trainer Thorup

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat den Vertrag von Chefcoach Jess Thorup vorzeitig verlängert. Der ursprünglich noch bis Saisonende laufende Kontrakt des Dänen wurde um ein Jahr bis 30. Juni 2026 ausgeweitet. «Jess ist ambitioniert, teilt die Philosophie unseres Vereins voll und ganz und identifiziert sich mit dem FCA», sagte Geschäftsführer Michael Ströll in einer Mitteilung. Die bayerischen Schwaben sind überzeugt, dass sie der 54 Jahre alte Trainer in Zukunft noch weiterbringt.

Thorup war im Oktober 2023 nach Augsburg gekommen, hatte die kriselnde Mannschaft stabilisiert und letztlich zum souveränen Klassenverbleib geführt. «Jess hat innerhalb der letzten Saison den entscheidenden Turnaround geschafft und in der Folge Konstanz und Stabilität in die Leistungen und Ergebnisse gebracht. Unter seiner Leitung haben sich sowohl einzelne Spieler als auch die Mannschaft als Ganzes stetig weiterentwickelt», lobte Sportdirektor Marinko Jurendic.

Coach lobt familiären Club

«Von Anfang an habe ich mich hier willkommen gefühlt und den FCA als einen familiären, aber zugleich ehrgeizigen Verein erlebt», sagte der Trainer. «Die Zusammenarbeit mit den Spielern, Verantwortlichen und dem gesamten Team sowie die Nähe zu den Fans machen mir täglich großen Spaß.»

Anfang dieser Saison verkündeten der FCA und der Coach, sich künftig nicht mehr nur auf den Abstiegskampf konzentrieren zu wollen. Stattdessen werden obere Tabellenregionen anvisiert. «Ich sehe nach wie vor enormes Potenzial und werde weiterhin alles dafür tun, meinen Beitrag zur positiven und nachhaltigen Entwicklung des Vereins zu leisten», sagte Thorup.

Ziel Europapokal

Vor seinem Debüt in der Bundesliga war er Trainer in Dänemark (Esbjerg fB, FC Midtjylland, FC Kopenhagen) und Belgien (KRC Genk). Dabei schaffte er es auch in den Europapokal und sogar in die Champions League. Auf die internationale Bühne will der Skandinavier - mittelfristig - auch mit dem FC Augsburg.