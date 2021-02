FC Bayern beginnt mit Musiala und Süle gegen Lazio

Champions League

Trainer Hansi Flick bietet den Offensivspieler, der am 26. Februar 18 Jahre alt wird, im Achtelfinal-Hinspiel vermutlich im offensiven Mittelfeld auf der Position von Thomas Müller auf. Der 31 Jahre alte Müller fehlt nach einer Corona-Infektion im Stadio Olimpico.

Auch der nach der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga angeschlagene Niklas Süle kann von Anfang an anlaufen. Der Nationalspieler wird wieder rechts hinten Benjamin Pavard (Corona-Quarantäne) vertreten. Leon Goretzka steht wie von Flick angekündigt ebenfalls in der Startelf. Der Nationalspieler soll im Mittelfeld neben Joshua Kimmich für Stabilität und Schwung sorgen.

Flick hatte das große Offensivtalent Musiala zuletzt recht wenig eingesetzt. Der Bayern-Coach begründete das noch am Montag damit, dass es «in der Entwicklung von so einem jungen Spieler gewisse Schwankungen» gebe. In den vergangenen Wochen habe es «viel Trubel» um Musiala gegeben. Bundestrainer Joachim Löw hofft etwa, dass sich der in Stuttgart geborene englische U21-Nationalspieler für eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft entscheidet.

