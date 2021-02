FC Bayern startet in Club-WM - «Große Chance»

Halbfinale gegen Al Ahly

Doha (dpa) - Der FC Bayern will seine furiose Titeljagd mit einem Stück Fußball-Geschichte fortsetzen.

Als erster deutscher Verein - und wie international bislang nur der FC Barcelona im Jahr 2009 - wollen die Münchner in dieser Woche durch den Gewinn der Club-Weltmeisterschaft ihre Titelausbeute komplettieren.

«Es ist für uns eine sehr große Chance, den sechsten Titel innerhalb eines Jahres zu holen», sagte Nationalspieler Joshua Kimmich. Gegner ist im Halbfinale Ägyptens Rekordmeister Al Ahly (19.00 Uhr/DAZN und Bild Live). Das Endspiel findet am Donnerstag statt.

AUSGANGSLAGE: Trainer Hansi Flick war wegen der Reise- Verzögerung durch eine verweigerte Startfreigabe am Berliner Flughafen «auch nicht gerade sehr amüsiert». Doch das soll das Titelprojekt nicht stören. «Wir werden hier keine Entschuldigung zulassen. Wir haben große Ziele», sagte der 55-Jährige. Ein Sieg gegen den Spitzenclub aus Kairo - und ein weiterer am Donnerstag - würde auch den Ärger der Club-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß über die verzögerte Anreise vom Bundesligaspiel in Berlin nach Doha lindern.

FAVORIT BAYERN: Der Champions-League-Gewinner gilt im Duell der Kontinentalsieger in der Regel als Favorit. Titelverteidiger ist der FC Liverpool, Rekordsieger Real Madrid mit vier Erfolgen. «Ich bin davon überzeugt, dass der Champions-League-Sieger immer als Favorit in das Turnier geht. Dieser Rolle müssen wir gerecht werden», sagte Kimmich.

HALBFINALGEGNER MIT SUPERZAHLEN: Al Ahly ist mit 42 Titeln Rekordmeister in Ägypten, zuletzt gelangen fünf nationale Erfolge in Serie. Hinzu kommen 37 Pokalsiege. Mit neun Erfolgen in der CAF Champions League ist der Verein aus Kairo zudem Rekordchampion im kontinentalen Club-Wettbewerb Afrikas. «Wir haben drei Titel gewonnen und sind jetzt im Halbfinale. Wir sind ein gutes Team und sind jetzt dort, wo jedes afrikanische Team gerne wäre», sagte Trainer Pitso Mosimane in Doha. Für Kimmich ist der Gegner «der FC Bayern aus Ägypten». Den Halbfinaleinzug schaffte Al Ahly durch ein 1:0 gegen Al-Duhail SC aus Katar.

WIE BARCELONA: Das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League haben die Münchner gewonnen, dazu die Supercups in Deutschland und Europa. Wie der FC Barcelona im Jahr 2009 unter dem späteren Bayern-Trainer Pep Guardiola soll jetzt ein sechsfacher Titelerfolg her. «Wir treten bei der Club-WM mit dem klaren Ziel an, den Weltpokal nach München zu holen. Unsere Mannschaft und Hansi Flick legen großen Wert auf diesen Titel», sagte Vorstandschef Rummenigge.

WIE 2013: Vor über sieben Jahren gewannen die Münchner das Turnier im Dezember 2013 in Marokko. Im Endspiel gegen Raja Casablanca erzielten Dante und Thiago die Münchner Treffer. Manuel Neuer, Jérôme Boateng, David Alaba, Thomas Müller und Javi Martínez können und wollen ihren Erfolg von damals wiederholen.

FINANZEN: Fünf Millionen Dollar (rund 4,15 Millionen Euro) gibt es für den Gewinner der Club-WM, viel Preisgeld in Corona-Zeiten. «Es wäre insbesondere in der aktuellen Situation schön, wenn der FC Bayern dieses Preisgeld gewinnen könnte. Aber noch mehr als die Finanzen geht es uns hier um den sportlichen Stellenwert», sagte Rummenigge.

