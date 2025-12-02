FCA-Bosse: Wagner-Aus «alternativlos» - Baum nur auf Zeit

Augsburg (dpa) - Nach der abrupten Trennung von Trainer Sandro Wagner plant der FC Augsburg nicht dauerhaft mit Manuel Baum als Nachfolger. Das erklärte Ziel der Verantwortlichen ist es, einen Chefcoach zu verpflichten, der den im Sommer eingeschlagenen Kurs des Fußball-Bundesligisten fortführen soll.

«Es ist wichtig zu betonen, dass wir von Vereinsseite - und auch Manu selbst - gesagt haben, er steht auf Zeit zur Verfügung. Er möchte auch in seine Position, die wir hier geschaffen haben, zurück», sagte Geschäftsführer Michael Ströll vor dem ersten Training unter dem Interimscoach am Dienstagnachmittag.

Die Beendigung des Experimentes mit Wagner nach wenigen Monaten erklärte Ströll mit der «Dynamik» der Wochenend-Aufarbeitung nach dem deutlichen 0:3 bei der TSG Hoffenheim. «Wenn die Überzeugung nicht mehr da ist, muss man als Club eine Entscheidung treffen», sagte er.

Projekt mit Wagner hat «nicht gesessen»

Diese sei am Ende der Gespräche mit dem auch selbst zweifelnden Wagner «alternativlos» gewesen. «Was wir uns im Sommer gewünscht haben, ist nicht aufgegangen», sagte Ströll zum Versuch mit der schillernden Figur Wagner.

«Wir stehen nach zwölf Spieltagen mit zehn Punkten da.» Die Entscheidung pro Wagner habe «nicht gesessen». Eine kolportierte Abfindung von drei Millionen Euro für Wagner nannte der Geschäftsführer «eine unseriöse Zahl».

Man sei nun dankbar, dass es Baum «auf Zeit» mache, sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Das verschaffe dem Verein Ruhe für eine Dauerlösung. «Es ist nicht so, dass wir jetzt auf Knopfdruck den Trainer haben», sagte Ströll zu einer Kandidatenliste: «Wir wollen uns für den richtigen Trainer entscheiden.»



Ideen habe man schon, sagte Weber. Erklärtes Ziel sei es, die vor der Saison eingeschlagene Neuausrichtung mit aktivem Fußball und jungen Spielern konsequent weiterzuführen. «Die Suche nach einem Nachfolger geht genau in diese Richtung», sagte der Sportdirektor.

Baum bringt «viel Erfahrung» mit

Der 46 Jahre alte Baum war schon mal von 2016 bis 2019 Cheftrainer beim FCA. Aktuell ist er im Verein Leiter Entwicklung- und Fußballinnovation. Baum sei «sehr kommunikativ, bodenständig» und habe «viel Erfahrung», was ihn vom 38 Jahre alten Bundesliga-Novizen Wagner deutlich abhebt.

Baum wird den Tabellen-14. zunächst in den letzten drei Partien des Jahres gegen Bayer Leverkusen, bei Eintracht Frankfurt und gegen Werder Bremen coachen. «Wir werden alle Manpower in die drei Spiele legen», sagte Weber.