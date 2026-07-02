Feierabendmarkt 2026

Goldberg´s Törtchen, HAGEN.CITY Shop oder die Fernuni Hagen sind eine der vielen, die einen Stand auf dem Markt hatten. Vor Ort trafen Kunst und Geschichte der Stadt Hagen aufeinander. Wer davon begeistert wurde, konnte sich vor Ort Geschenke rund um Kunst und Geschichte kaufen. Bei einer Sache sind sich die Besucher einig: Hagen braucht mehr Veranstaltungen dieser Art.