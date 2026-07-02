Feierabendmarkt 2026
Ein Feierabend voller guter Laune, Live Musik und Genuss? Der Feierabendmarkt in Hagen machte es möglich! Am Donnerstag, den 02. Juli war die Veranstaltung auf dem Museumsplatz von 16 bis 22 Uhr zu besuchen. Hier kamen viele Hagener zusammen.
Veröffentlicht: Donnerstag, 02.07.2026 19:36
Das Pottblümchen-Cafe öffnete seine Türen und bot dem Markt mit seiner Außenfläche zusätzlich viel Raum für die vielen Gäste. Es gab vor Ort viele verschiedene Essensstände. Ob süß, herzhaft, vegetarisch oder alkoholisch: für jeden war etwas passendes dabei. Mit den ersten Getränken in der Hand konnte der Abend mit entspannenden Beats beginnen.
Goldberg´s Törtchen, HAGEN.CITY Shop oder die Fernuni Hagen sind eine der vielen, die einen Stand auf dem Markt hatten. Vor Ort trafen Kunst und Geschichte der Stadt Hagen aufeinander. Wer davon begeistert wurde, konnte sich vor Ort Geschenke rund um Kunst und Geschichte kaufen. Bei einer Sache sind sich die Besucher einig: Hagen braucht mehr Veranstaltungen dieser Art.
Auch die Museen rund um den Platz konnten bis 22 Uhr besucht werden. Von dem nicht so guten Wetter ließen sich die Besucher nicht abschrecken. Musik, Kultur und viel Spaß brachten gute Laune auf den Platz. Die Besucher konnten ihren Feierabend somit entspannt ausklingen lassen.
Der Feierabendmarkt ist als nächstes am 03. September 2026 wieder von 16 bis 22 Uhr auf dem Museumsplatz in Hagen zu besuchen.