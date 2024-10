Fenster in macOS anordnen: So geht es einfacher

Berlin (dpa/tmn) - Die Mails links, das Schreibprogramm rechts. Oder doch lieber zwei Fenster übereinander rechts und links daneben groß die Tabelle? Was früher am Mac viel Schieben, Ziehen und Ärgern bedeutete - oder einen Ausflug in den Stage Manager -, geht jetzt mit wenigen Mausklicks. Dafür muss nur macOS 15 (Sequoia) installiert sein, das neueste Mac-Betriebssystem.

Und so geht's: Bleibt man mit dem Mauszeiger einen kleinen Moment über dem grünen Vollbildschalter in der oberen linken Ecke eines Programmfensters schweben, öffnet sich ein neues Menü. Mit einem Klick lässt sich nun bestimmen, wo das aktuelle Programm auf dem Bildschirm angeordnet sein soll. Es gibt mehrere Möglichkeiten: rechts, links, Vollbild oder Kacheln - oder gleich auf den nächsten Bildschirm rüberschieben.