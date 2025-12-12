Fernuni Hagen wächst

Für 2026 plant die Fernuni eine Neuausrichtung. Im Lehr- und Lernsystem sollen die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz immer mehr genutzt werden, ebenso in den administrativen Prozessen. Papier soll aus den Abläufen weitestgehend verschwinden. Rektor und Kanzler der Uni ist es dabei wichtig, daß das Thema KI auch kritisch betrachtet wird. Die 13 Campus-Standorte, die es deutschlandweit noch gibt, werden derzeit hinterfragt - sie werden möglicherweise nicht mehr alle gebraucht. Umso mehr legt die Fernuni Wert darauf, sich aktiv in die Hagener Stadtgesellschaft einzubringen. Ein Mittel dazu sind die politischen Salons. Für 2026 sind bereits zwei Salons in Planung: Einmal zum Thema Rückkehr zur Wehrpflicht, einmal zur Hagener Stadtidentität.