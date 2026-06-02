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Fernuni sucht Spender
© Volker Wiciok/Fernuniversität Hagen
Neubau Fernuni
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Fernuni sucht Spender

Die Fernuni Hagen bittet um Spenden für besonders clevere junge Leute. Es geht um Stipendien, die sie regelmäßig vergibt.

Veröffentlicht: Dienstag, 02.06.2026 15:36

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Die Fernuni vergibt ein sogenanntes Deutschlandstipendium. das hat im vergangenen Jahr gut geklappt, da konnten 20 Stipendien finanziert werden.

So ein Stipendium besteht aus 300,- Euro von der Fernuni, bei denen der Bund jeden gespendeten Euro noch mal verdoppelt. Das Geld geht an leistungsstarke, engagierte Studenten als Unterstützung.

Und genau dafür sucht die Fernuni über ihren Freundeskreis hinaus noch Spender.

Spendenkonto: 

Gsellschaft der Freunde der FernUniversität Hagen e.V.

IBAN DE 69 4505 0001 0100 0735 30

Verwendungszweck: Deutschlandstipendium

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