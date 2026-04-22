Fernuni und UNED tauschen sich aus
Die Fernuni hat zur Zeit Gäste aus Spanien. In Madrid gibt es das Pendant zu unserer Uni - auch die UNED ist die größte Universität ihres Landes. Das Programm "Open EU" führt beide zusammen. Es geht um den Austausch und gemeinsame Projekte.
Veröffentlicht: Mittwoch, 22.04.2026 13:16
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Aitor Fernandez Rodriguez arbeitet an Uni-Angeboten, die im spanischen Staatsfernsehen und -Radio laufen. Beispielsweise Geschichts-Dokus zum 50. der spanischen Demokratie. Ausdrücklich nicht nur für Studierende, sondern die ganze Gesellschaft. Für ihn der richtige Weg in die Zukunft, sich als Fernuniversität aufzustellen.
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