Navigation

Ferrari vornweg beim Auftakt in Monza: Hamilton top

Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 14:48

Das tut der Ferrari-Seele gut. Lewis Hamilton fährt die schnellste Runde, gefolgt von Charles Leclerc. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri pausiert.

Vor dem Großen Preis von Italien
© Luca Bruno/AP/dpa

Formel 1

Monza (dpa) - Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Trainingsauftakt zum Großen Preis von Italien im Formel-1-Ferrari auf Platz eins abgeschlossen. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Monza verwies der 40 Jahre alte Brite seinen Teamkollegen Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Für die Tifosi auf den Rängen, die Scuderia und vor allem für den zuletzt in Zandvoort nach einem Fehler ausgeschiedenen Hamilton hätte es nicht besser laufen können. 

Kann Ferrari die Top-Runden bestätigen?

Wegen eines Verstoßes beim Rennen in den Niederlanden wird der siebenmalige Champion allerdings nach der Qualifikation am Samstag (16.00 Uhr/Sky) um fünf Positionen nach hinten in der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) versetzt. 

Vor einem Jahr hatte Leclerc das Heimrennen der Scuderia gewonnen. Inwiefern beide Piloten die schnellen Runden in der einstündigen Einheit zum Start in das aktuelle Grand-Prix-Wochenende bestätigen können, bleibt abzuwarten.

Dritter wurde Ex-Ferrari-Fahrer Carlos Sainz im Williams vor dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Der WM-Zweite Lando Norris kam im McLaren auf den sechsten Rang, der Deutsche Nico Hülkenberg im Sauber auf den 12.  

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, das nach seinem Sieg in den Niederlanden und dem Ausscheiden von Norris wegen eines Defekts 34 Punkte Vorsprung im WM-Klassement hat, fuhr nicht in der einstündigen Einheit. Anstelle des 24 Jahre alten Australiers durfte Nachwuchspilot Alex Dunne, ein 19 Jahre alter Ire, ans Steuer des zweiten McLaren.

© dpa-infocom, dpa:250905-930-1293/1
Vor dem Großen Preis von Italien
Stau in der Boxengasse© Luca Bruno/AP/dpa
Stau in der Boxengasse
© Luca Bruno/AP/dpa
Vor dem Großen Preis von Italien
Monza ist immer ein Fest für die Tifosi.© Antonio Calanni/AP/dpa
Monza ist immer ein Fest für die Tifosi.
© Antonio Calanni/AP/dpa

Weitere Meldungen

Neuer Verstappen-Kollege? Hadjar liefert beste Argumente

Sport Isack Hadjar schafft es als jüngster Franzose jemals auf das Formel-1-Podest.

Großer Preis der Niederlande

Piastri-Triumph in Zandvoorts Dünen vor Verstappen

Sport Auch nach der Formel-1-Sommerpause ist McLaren zu stark für Max Verstappen. Beim Heimspiel in den Niederlanden holt der Weltmeister noch das Maximum raus.

Großer Preis der Niederlande

Piastri setzt sich in Zandvoort durch - Verstappen Dritter

Sport In Zandvoort geht es in der Qualifikation richtig eng zu - zumindest im Duell der beiden McLaren. Oscar Piastri sichert sich den ersten Startplatz.

Großer Preis der Niederlande
skyline