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Feuer im ehemaligen Burger King
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Feuer im ehemaligen Burger King

Auch das Technische Hilfswerk ist mittlerweile vor Ort im Einsatz. Das Feuer im ehemaligen Burger King-Gebäude ist unter Kontrolle, die sogenannten Nachlöscharbeiten haben begonnen. Der Einsatz läuft noch einige Zeit weiter, so Sprecher Peter Thiele.


Veröffentlicht: Montag, 13.04.2026 15:38

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Einsatz
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Die Rauchentwicklung hat mittlerweile nachgelassen. Zudem sind Preußer- und Berliner Straße wegen des Einsatzes immer noch gesperrt.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.  

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