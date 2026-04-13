Feuer im ehemaligen Burger King
Auch das Technische Hilfswerk ist mittlerweile vor Ort im Einsatz. Das Feuer im ehemaligen Burger King-Gebäude ist unter Kontrolle, die sogenannten Nachlöscharbeiten haben begonnen. Der Einsatz läuft noch einige Zeit weiter, so Sprecher Peter Thiele.
Veröffentlicht: Montag, 13.04.2026 15:38
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Die Rauchentwicklung hat mittlerweile nachgelassen. Zudem sind Preußer- und Berliner Straße wegen des Einsatzes immer noch gesperrt.
Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.
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