Feuer in Hohenlimburg

Ein Brand in einer Verzinkerei beschäftige in der Nacht die Hagener Feuerwehr. Gegen 1 Uhr meldete der Wachschutz eine starke Rauchentwicklung in der Halle an der Oeger Straße. Als die Retter eintrafen, schlugen die Flammen bereits lichterloh aus dem Hallendach. Durch einen massiven Löscheinsatz konnte verhindert werden, dass die umliegenden Gebäude Opfer der Flammen wurden.

© Alex Talash