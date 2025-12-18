Feuer in Priorei

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Betriebs verhindert werden. Rund 50 Retter waren im Einsatz. Während der umfangreichen Löscharbeiten mussten sowohl die angrenzende Bahnstrecke der Volmetalbahn als auch ein nahegelegener Bahnübergang zeitweise gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die genauen Hintergründe des Feuers wie auch das Ausmaß des entstandenen Schadens sind derzeit noch nicht bekannt.



