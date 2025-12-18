Feuerwehr auf dem Weg in die Hauptstadt

Nach dem Brandanschlag dauert es wahrscheinlich noch bis Donnerstagnachmittag, bis das alle Betroffenen wieder am Netz sind. Notstromgeräte wie das der Hagener Feuerwehr hatte das Land NRW im Zuge der Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs angeschafft, insgesamt 25 an der Zahl. Sie wurden an die Feuerwehren verteilt.

﻿Bei uns in Hagen hat es seinen Standort bei der Feuerwehr Berchum. Das Teil ist 16 Tonnen schwer und seit dem frühen Morgen auf einem Hänger Richtung Hauptstadt unterwegs. Das von der Freiwilligen Feuerwehr betreute Gerät kann bis zu 200 Haushalte oder z.B. auch ein Krankenhaus mit Strom versorgen.