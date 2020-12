Feuerwehrmann vor Gericht

Die beiden Feuerwehrkammeraden sollen befreundet gewesen sein. Der Angeklagte Maikel R. soll als Patenonkel immer wieder Ausflüge mit den zwei Kindern seines Kollegen gemacht haben. Dabei soll es zu sexuellen Übergriffen in Schwimmbadumkleiden und in der elterlichen Wohnung sowie im Büro des mutmaßlichen Täters gekommen sein. Es geht um insgesamt zehn Fälle zwischen 2014 und 2019. Eines der betroffenen Kinder vertraute sich nach den Jahren einem Spielfreund an. Ob die Kinder selbst vor Gericht aussagen müssen, hängt davon ab, ob der 29-järhrige Angeklagte ein umfassendes Geständnis ablegt. Der Prozess am Hagener Landgericht beginnt am 15. Dezember.