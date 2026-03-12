Fichte-Gymnasium: Schülerprojekt für neues Selbstlernzentrum wird gefördert

Die Schülervertretung der Schule hat ein Projekt entwickelt, um ihr Selbstlernzentrum zu modernisieren. Also einen Raum, in dem die Schüler eigenständig lernen, arbeiten oder sich auf ihre Prüfungen vorbereiten können.
Mit dieser Idee haben sie bei einem Wettbewerb der Creditreform Hagen überzeugt. Das Unternehmen unterstützt Schulprojekte und verfolgt dabei verschiedene Ziele, sagt Annika Richter von Creditreform Hagen.
Was die Schüler nicht wussten: Statt den geplanten 1.000 Euro gibt es nun ganze 3.000 Euro, die die Schüler nun zur Verfügung haben. Die Überraschung vor Ort sorgt natürlich für große Freude, sagt die Schülersprecherin Nupelda Özmen.
Für die Umgestaltung des Selbstlernzentrum brauchen die Schüler insgesamt 15.000 Euro. Die Förderung kommt ihnen nun also zugute. Was sie genau ändern möchten, haben sie sich auch schon überlegt.