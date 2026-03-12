Fichte-Gymnasium: Schülerprojekt für neues Selbstlernzentrum wird gefördert

Die Schülervertretung der Schule hat ein Projekt entwickelt, um ihr Selbstlernzentrum zu modernisieren. Also einen Raum, in dem die Schüler eigenständig lernen, arbeiten oder sich auf ihre Prüfungen vorbereiten können.

Mit dieser Idee haben sie bei einem Wettbewerb der Creditreform Hagen überzeugt. Das Unternehmen unterstützt Schulprojekte und verfolgt dabei verschiedene Ziele, sagt Annika Richter von Creditreform Hagen.