Figuren mit Herz: Vox-Serie «Tonis Welt» geht weiter

Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Doch so manche ist ganz besonders - so wie die von Valerie und Toni. Es ist die zweite Staffel des Spin-offs von «Club der roten Bänder».

© Boris Breuer/tvnow /dpa