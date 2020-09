Filmfestival Venedig startet mit Solidaritätsaufruf

Am Lido

Venedig (dpa) - Zum Auftakt der Internationalen Filmfestspiele Venedig haben europäische Festivalleiter eindringlich an den Zusammenhalt der Filmbranche während der Corona-Pandemie appelliert.

«Wenn uns diese Situation etwas beigebracht hat, dann ist es die Tatsache, dass wir alle Krisen überwinden können, wenn wir es gemeinsam tun, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir teilen», sagte Venedigs Leiter Alberto Barbera am Mittwoch vor der Eröffnung des Festivals am Abend.

Seine Kollegin Vanja Kaludjercic vom Rotterdam Film Festival betonte, wie wichtig Festivals für die Kinobranche und -industrie sind. «Es geht nicht nur darum, Filme mit einem Publikum zu verbinden, sondern auch darum, Talente aus der ganzen Welt zu unterstützen, zu entdecken und zu fördern.» Nun aber stehe alles still. «Wir sind hier, um zu bestätigen, dass wir weitermachen und hart für unsere Aufgabe arbeiten werden. Wir haben eine Verantwortung, jetzt mehr denn je.» Insgesamt haben sich die Leiterinnen und Leiter von mehreren europäischen Festivals zum Venedig-Auftakt zusammengeschlossen. Darunter ist auch Carlo Chatrian von der Berlinale.

Jurypräsidentin Cate Blanchett sprach ebenfalls von «Unterstützung und Solidarität» für die Branche. «Vor uns liegen viele Herausforderungen.» Allerdings sei jedes Filmprojekt eine Herausforderung. Es liege daher in der DNA von Künstlern, sich auf neue Situationen einzustellen. «Ich bin also voller Hoffnung.» Gemeinsam mit den anderen Jurymitgliedern wird die Oscarpreisträgerin am 12. September die Preise des Wettbewerbs vergeben.

Zur Eröffnung des Festivals in Venedig stand am Abend die Premiere des italienischen Beitrags «Lacci» auf dem Programm. Regisseur Daniele Luchetti erzählt darin über Jahrzehnte hinweg von den Problemen eines Paares und Familie in Neapel. Zum Ensemble gehören Alba Rohrwacher und Luigi Lo Cascio.

Die Festspiele in Venedig sind die ersten großen, die seit Beginn der Pandemie wieder physisch stattfinden. Es gibt eine Vielzahl von Vorkehrungen, die die Besucher schützen sollen. Leiter Barbera, der unter anderem auf das Tragen von Masken, Fiebermessen und Abstandsregeln setzt, musste für dieses 77. Festival vieles neu planen. «Es ist eine sehr einzigartige Ausgabe, die wir hoffentlich nicht wiederholen werden.»

Alberto Barbera, Festivalleiter in Venedig. Foto: Gian Mattia D'alberto/Lapresse via ZUMA Press/dpa © Gian Mattia D'alberto (dpa)