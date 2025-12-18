Filmkuss mit Silbereisen: «Traumschiff»-Gast gibt 10 von 10

Madikwe (dpa) - Schauspielerin Valentina Pahde hatte eine Kuss-Szene mit Florian Silbereisen auf dem ZDF-«Traumschiff» in bester Erinnerung. «Der Kuss mit Florian hat Spaß gemacht, er weiß, was er tut», sagte die 31-Jährige.

Und sie kann ihm auch direkt eine Bestnote geben: «Er bekommt eine 10 von 10 von mir. Aber viel wichtiger: Er ist ein total professioneller Kollege, und es hat Spaß gemacht, diesen schönen Film drehen zu können. Ich hoffe, es gibt ein Wiedersehen, und ich kann noch einmal an Bord gehen, um die Liebesgeschichte fortzuführen.»

Und im echten Leben? «Es muss sich anfühlen wie beim ersten Mal»

Im Privatleben würde sie allerdings mehr von einem Schwarm verlangen, ergänzte sie. «Von einem Mann im echten Leben erwarte ich mehr als einen Kuss nach Drehbuch.» Es müsse sich anfühlen wie beim ersten Mal, sagte sie. «Routine killt jede Leidenschaft. Ich bin ein Riesenfan von spontanen Date-Nights und kleinen Aufmerksamkeiten, um den Partner zu überraschen.»

Die Kuss-Szene zwischen Florian Silbereisen und Valentina Pahde bekommt das TV-Publikum am Neujahrstag im ZDF zu sehen in dem Film «Das Traumschiff: Madikwe» um 20.15 Uhr im ZDF. Die Episode steht bereits beim ZDF zum Streaming-Abruf bereit.

Worum es geht? Medizinerin Dr. Sophia Berg (Pahde) soll im Auftrag von «Ärzte für Afrika» künftig ein Krankenhaus am Zielort der MS Amadea leiten: Madikwe ist ein Wildreservat an der Grenze zwischen Südafrika und Botswana. Kapitän Max Parger (Silbereisen) muss an Land, um Papierkram zu erledigen, da bietet es sich an, dass er Sophia zum Flughafen bringt, wo ein Kleinflugzeug auf sie wartet. Man kommt sich näher.