Flachdach im Kunstquartier wird saniert

Der Schaden am Flachdach ist deutlich größer als zunächst angenommen. Es ist derzeit nicht begehbar und wurde umgehend gesperrt. Für Besucherinnen und Besucher besteht aktuell keine Gefahr, die Statik wird regelmäßig kontrolliert.

Für die Sanierung, die vier bis sechs Monate dauert, wird ein spezielles Gerüst mit Überdachung aufgebaut. Dafür muss die Hochstraße für mehrere Tage voll gesperrt werden. Das passiert voraussichtlich Ende März. Auch der Museumsvorplatz ist zeitweise betroffen und die Beleuchtung in dem Bereich wird demontiert.

Der Museumsbetrieb läuft, abgesehen von Einschränkungen während des Auf- und Abbaus, weiter. Die Bauarbeiten an der Kita Prentzelstraße sind von den Sanierungsarbeiten nicht betroffen.