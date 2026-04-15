Flachdach-Sanierung Sperrung Hochstrasse

Der Autokran soll die einzelnen Bauelemente für das Wetterschutzdach transportieren. Das Dach soll bis Donnerstag (23.4.) auf die Gerüsttürme gehoben und fertig montiert werden.

Das Osthaus Museum, das Emil Schumacher Museum sowie das Stadtmuseum Hagen bleiben deshalb von Dienstag (21.4.) bis einschließlich Donnerstag geschlossen.

Ab Freitag (24.4.) sind die Museen wieder zu den gewohnten Zeiten von 12 bis 18 Uhr geöffnet.