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Flachdach-Sanierung Sperrung Hochstrasse
Nach Montage des Wetterschutzdaches wird das Giebelgerüst auf der ehemaligen Außenwand des Osthaus Museums errichtet und mit dem Wetterschutzdach verbunden. (Foto: Stadt Hagen)
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Flachdach-Sanierung Sperrung Hochstrasse

Die Arbeiten zur Sanierung des Flachdachs über dem Foyer am Kunstquartier gehen in die nächste Phase. Ab Montag (20.4.) wird die Hochstraße für den Einsatz eines 110 Tonnen schweren Autokrans gesperrt. 

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.04.2026 05:03

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Flachdach-Sanierung Sperrung Hochstrasse
Das Flachdach am Kunstquartier von oben. (Foto: Stadt Hagen)
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Der Autokran soll die einzelnen Bauelemente für das Wetterschutzdach transportieren. Das Dach soll bis Donnerstag (23.4.) auf die Gerüsttürme gehoben und fertig montiert werden.

Das Osthaus Museum, das Emil Schumacher Museum sowie das Stadtmuseum Hagen bleiben deshalb von Dienstag (21.4.) bis einschließlich Donnerstag geschlossen.

Ab Freitag (24.4.) sind die Museen wieder zu den gewohnten Zeiten von 12 bis 18 Uhr geöffnet. 

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