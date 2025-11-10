Flächennutzungsplan für Hagen

Der Flächennutzungsplan ist Grundlage für die Stadtplanung. Er regelt, wo man Wohnungen bauen darf, und wo nicht. Wo es Grün geben soll, und wo Industriegebiete. Auf seiner Basis werden zum Beispiel Bebauungspläne genehmigt oder eben nicht. So ein Flächennutzungsplan ist in der Regel für 10 bis 15 Jahre gültig, es kann aber auch deutlich länger sein. Der aktuelle FNP beispielsweise stammt aus dem 80er Jahren.

Die Stadt hat auf einer Internetseite den Entwurf verlinkt dort kann man auch die bisherigen Stellungnahmen einsehen.

Ab Freitag wird dann ein endgültiger Entwurf aufgelegt - an dem können sich Politik und die Hagener zu einem späteren Zeitpunkt wieder beteiligen. Die Stadt plant, den neuen Flächennutzungsplan im Sommer 2027 im Rat zu beschließen.

Flächennutzungsplanentwurf und bisher eingegangene Stellungnahmen: Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB



