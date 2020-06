«Fledgling Heros» ist eine Geschicklichkeitsprobe

Das große Geflatter

Berlin (dpa/tmn) - Dieses Spiel hat einen Vogel. Nein, ehrlich gesagt gibt es in «Fledgling Heroes» einen ganzen Haufen ziemlich bunter und schräger Vögel. Und einen dieser gefiederten Freunde müssen Spieler durch zahlreiche gefährliche und laut Hersteller handgezeichnete Level steuern.

Dabei müssen Goldmünzen eingesammelt und haufenweise gefährlichen Gegnern ausgewichen werden. Immer wieder stehen spezielle und zeitlich begrenzte Spezialfertigkeiten zur Verfügung, wie etwa Roll-Angriffe oder Gleitflug.

Flatterei durch Karibik, Dschungel und Co.

Die über 90 Level von «Fledgling Heroes» sind alle unterschiedlich gestaltet, mal flattern Spieler als Papagei durch eine Karibik-Landschaft voller grimmiger Piraten. Dann wieder schwirrt ein Eisvogel durch alte Maja-Ruinen in Südamerika. Manche Level hingegen sind reine Wettrennen gegen die Zeit. Hier kommt es drauf an, eine vorgezeichnete Strecke möglichst schnell hinter sich zu bringen und dabei so viele Goldmünzen wie möglich zu sammeln. Ein Spiel für Menschen mit schnellen Reflexen.

Für kreative Köpfe

Wem die Vielfalt an Leveln noch nicht ausreicht, kann mit Hilfe eines Level-Editors selbst herausfordernde Level gestalten. Diese können, wie man es von Spielen wie «Super Mario Maker 2» kennt, online mit anderen Spielern geteilt werden. Dafür müssen Spieler Nintendo Switch Online (20 Euro/Jahr) buchen. Wer ungerne alleine spielt, kann sich im Koop-Modus mit einem weiteren Mitspieler ins Abenteuer stürzen.

«Fledgling Heros» erscheint am 7. Mai für Nintendo Switch und kostet 7,59 Euro. Wer keine Switch hat, kann auch per iPhone, iPad oder Mac spielen, dafür ist dann ein Apple-Arcade-Abo für 4,99 Euro im Monat fällig.

Jedes Level von «Fledgling Heroes» sieht anders aus und ist nach Angaben der Entwickler handgezeichnet. Foto: Subtle Boom/dpa-tmn © Subtle Boom (dpa)