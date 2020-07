Flick neues Ziel: «Finale der Champions League»

Triple im Blick

«Ich freue mich schon wieder, mich nach dem Urlaub mit der Mannschaft auf das nächste Ziel vorbereiten zu können - das ist natürlich das Finale der Champions League», sagte der 55 Jahre alte Trainer des deutschen Rekordchampions. Zunächst steht für seine Fußball-Profis ein knapp zweiwöchiger Kurzurlaub bevor.

Die Königsklasse soll wegen der Coronavirus-Pandemie im August in Lissabon in Turnierform beendet werden. Dabei werden ausnahmsweise auch Viertelfinale und Halbfinale in nur einer Partie ausgetragen. «Wir wissen, dass solche One-Act-Spiele nicht ganz so einfach sind. Du musst auf den Punkt fit sein», meinte Flick zum Modus.

Das Endspiel ist auf den 23. August terminiert. Die Bayern müssen nach einem 3:0-Hinspielsieg gegen den FC Chelsea allerdings erst noch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den Londonder Premier-League-Club erfolgreich bestreiten, um dann auch an dem Turnier teilzunehmen.

Nach einem Marketingtag am Montag erhalten die Bayern-Profis 13 Tage Urlaub, ehe die Vorbereitung auf die Königsklasse beginnen wird. «Die Spieler haben jetzt Zeit, mal durchzuatmen, auch mental sich zu erholen und neue Energie freizusetzen», sagte Flick zur Ruhepause nach elf Siegen in elf Pflichtspielen nach der Corona-Zwangspause.

