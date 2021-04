Flick zu früherer Lewandowski-Rückkehr: «Kein Risiko»

München (dpa) - Robert Lewandowski will beim FC Bayern schneller als prognostiziert zurückkehren. Wie der «Kicker» berichtet, glaubt der Weltfußballer an ein schnelleres Comeback und strebt eine Rückkehr in zwei Wochen an.

© Martin Meissner (dpa)