Florian Silbereisen feiert Schlagerparty in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (dpa) - Wer das Wort «Strandparty» hört, denkt eher ans Feiern am Mittelmeer, an der Nordsee oder am Wörthersee, an Trinken und Relaxen auf Ibiza, Sylt oder an der Côte d'Azur. Aber am Rhein-Herne-Kanal im Ruhrgebiet kann es auch abgehen.

Dort geht am Samstag (14.8., 20.15 Uhr, ARD und ORF) die fast dreieinhalbstündige Live-Show «Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag» über die Bühne. Entertainer Florian Silbereisen, der soeben 40 wurde und 2021 auch sein 30. Bühnenjubiläum feiert, schmeißt ein Fest - mit musikalischen Gästen und Zuschauern im Amphitheater Gelsenkirchen.

Endlich wieder live

«Ich kann es kaum erwarten, dass wir endlich mal wieder live eine Show feiern können. Viele Hits zum Mitsingen, ganz viel Spaß und viele tolle Stars, die alle brennen und sich freuen, dass es endlich wieder losgeht», sagte der Moderator, Sänger, Seriendarsteller und Castingshow-Juror Silbereisen der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause mit uns feiern und genau diese Freude spüren, dann bin ich glücklich.»

Als Gäste werden bei der Open-Air-Show mit Sandstrandbühne die üblichen Verdächtigen erwartet, als da wären DJ Ötzi, Beatrice Egli, Andrea Berg, Andy Borg, Ben Zucker, Ross Antony und Jürgen Drews.

Bis wenige Tage vor der Show soll unsicher gewesen sein, ob und wo die Sause stattfinden kann. Laut Silbereisen wurde die Sendung an fünf verschiedenen Orten vorbereitet, um kurzfristig entscheiden zu können, wo sie unter den aktuellen Bedingungen am besten realisiert werden könne. «Wir haben alle gemeinsam dafür gekämpft, dass wir auf jeden Fall unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen live und mit Publikum auf Sendung gehen können», sagte Silbereisen.

Nähe und Umarmungen

Nun feiert er also eine Strandparty und Live-Show im Fernsehen - was hat ihm mehr gefehlt: Feiern mit Freunden oder vor Publikum auf der Bühne stehen? «Das hängt für mich zusammen, da bei unseren großen Shows eine sehr familiäre und freundschaftliche Atmosphäre herrscht. Wenn sich zum Beispiel beim 'Schlagerbooom' Tausende Menschen aus vielen Ländern in den Armen liegen und gemeinsam mit Stars aus ganz unterschiedlichen Ländern singen und feiern, dann ist das für mich die schönste Party», sagt Silbereisen. «Die Nähe, die Umarmungen, das gemeinsame Erlebnis, das ist es, was ich am meisten vermisse!»

Aber auch privat liebt es der frühere Partner von Schlager-Kollegin Helene Fischer, mit Freunden zu feiern. Wo findet man ihn eher - auf der Tanzfläche oder in der Küche? «Ganz klar Küche! Ich liebe es für Freunde zu kochen. Ich schwing den Kochlöffel und freue mich, wenn dann alle gut drauf sind und auch noch getanzt wird.» Ob Fischer am Samstag bei der Strandparty auftaucht, das blieb unklar.

Zuletzt hatte Silbereisen vor allem mit einem neuen Job Aufsehen erregt: Er ist als Juror neu in der Jury der RTL-Show «Deutschland sucht den Superstar». Hinzu kommen seine Arbeit als Musiker und die Rolle des ZDF-«Traumschiff»-Kapitäns Max Parger. Doch Sorge, dass das Fans verschrecken oder sein Image verwässern könnte, hat der 40-Jährige nicht. «Um mein Image habe ich mir noch nie Sorgen gemacht. Ich mache das, was ich mache, aus voller Überzeugung und hoffe, dass es früher oder später auch andere überzeugt.»

«Lassen Sie sich überraschen»

Und auch in Zukunft will Silbereisen, der aus dem bayerischen Tiefenbach stammt, immer wieder neue Projekte angehen. «Lassen Sie sich überraschen. Ich mag es auf jeden Fall, immer wieder Neues zu wagen, auch in unseren Shows.» Und so dürfe es gerne weitergehen.

Konkrete Pläne für die kommenden zehn Jahre hat der frischgebackene Vierziger aber noch nicht. «Hätte mir vor zehn Jahren jemand gesagt, dass ich heute große Eurovisionsshows zur besten Sendezeit am Samstagabend in der ARD und im ORF präsentieren darf, dass ich beim ZDF der 'Traumschiff'-Kapitän und bei RTL der 'DSDS'-Juror sein darf, dann hätte ich ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt», sagte Silbereisen der dpa wenige Tage nach seinem Geburtstag. «Was also in zehn Jahren sein wird, das weiß der liebe Gott und das ist gut so.»

Die Schlagershows mit Silbereisen sind für die ARD ein Quotengarant. Regelmäßig erreichte Silbereisen, der als Kind mit dem Akkordeonspielen anfing, vor der Pandemie mehr als sechs Millionen Zuschauer mit den «Feste»-Sendungen. Die vergangene Ausgabe «Schlagercountdown – So wird’s bald wieder sein!» aus Kitzbühel verfolgten am 5. Juni aber nur etwa vier Millionen im Ersten. Die Ausgabe davor am 27. Februar - «Schlagerchampions – Großes Fest der Besten» aus Suhl - etwa fünf Millionen.

