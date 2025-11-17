Fluggerät über Hagen
Veröffentlicht: Montag, 17.11.2025 16:08
Über Hagen ist heute Nachmittag ein ungewöhnliches Flugobjekt gekreist. Ein aufmerksamer Hörer hat es fotografiert und uns von seiner Sichtung informiert.
© Stefan Lendzian
Seiner Ansicht nach ähnelt das Objekt einer Deltaflügeldrohne, die mit einem Propeller angetrieben wird. Das Gerät sei etwa in Höhe des Kratzkopfes geflogen, habe Kreise gezogen und sei dann in östlicher Richtung verschwunden.
Das Fluggerät habe etwa eine Flughöhe gehabt, wie sie von Verkehrsfliegern zum Anflug auf Dortmund genutzt wird. Die Hagener Polizei ist informiert und geht der Sache nach.