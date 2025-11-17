Fluggerät über Hagen

Seiner Ansicht nach ähnelt das Objekt einer Deltaflügeldrohne, die mit einem Propeller angetrieben wird. Das Gerät sei etwa in Höhe des Kratzkopfes geflogen, habe Kreise gezogen und sei dann in östlicher Richtung verschwunden.

Das Fluggerät habe etwa eine Flughöhe gehabt, wie sie von Verkehrsfliegern zum Anflug auf Dortmund genutzt wird. Die Hagener Polizei ist informiert und geht der Sache nach.