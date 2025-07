Formel-1-Start in Belgien wegen Regens lange verschoben

Das Wetter macht in Spa-Francorchamps Probleme. Die Formel 1 konnte ihr Rennen in den Ardennen nicht wie geplant starten. Die Situation erinnert an ein Fiasko wie vor vier Jahren.

